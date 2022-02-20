НАТО видит признаки того, что РФ может предпринять полномасштабное нападение на Украину - Столтенберг

НАТО видит признаки того, что РФ может предпринять полномасштабное нападение на Украину - Столтенберг

Россия готовится создать предлог для нападения.

НАТО видит признаки того, что Россия может предпринять полномасштабное нападение на Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, - информирует телеканал ARD.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заметил Столтенберг.

По его утверждению, российские войска от границы с Украиной не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые.

Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия готовится создать предлог для нападения.

Но Альянс по прежнему привержен поиску путей политического решения.

"Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.

По его словам, Запад готов выслушать обеспокоенности России, а также искать решение, которое поможет и НАТО, и России.

Читайте также:

Президент США созывает встречу с лидерами стран ЕС и НАТО по обсуждению безопасности в Украине