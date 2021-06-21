"Научная сверхдержава": Джонсон рассказал, какой видит Великобританию за пару лет

"Мы можем вдохнуть жизнь в научные и технологические прорывы", — уверен британский премьер
Власти Лондона заявили, что правительство намерено вложить до 22 млрд фунтов стерлингов к 2025 году в исследования и укрепить позиции Великобритании как научной сверхдержавы.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — пишет BBC News.
Он возглавит новый национальный научно-технический совет, который будет обеспечивать стратегическое направление и финансировать исследования для общественного блага. Джонсон добавил, что британская программа вакцинации доказала, чего Великобритания может достичь в масштабе и скорости.
"При правильном направлении, темпе и поддержке мы можем вдохнуть жизнь во многие другие научные и технологические прорывы, которые изменят жизнь людей по всей Великобритании и всему миру", — заметил он.
Британское правительство планирует использовать дополнительные деньги для решения социальных проблем, например, последствия изменения климата, повышение уровня жизни в стране и благосостояния во всем мире.
Читайте также:
- Джонсон поссорился с Макроном на саммите G7 — Telegraph
- Джонсон призвал не спешить при завершении локдауна: подробности
- Стало известно о чем общались Байден и Джонсон