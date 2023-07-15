Науседа описал реакцию западных лидеров на гневное сообщение Зеленского в Twitter

По его словам, эмоциональный фон был напряженным для всех сторон.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что союзники болезненно отреагировали на критику президента Владимира Зеленского по поводу их нерешительности по приглашению Украины в НАТО.

Об этом литовский лидер рассказал в интервью LRT.

Эмоциональный фон был напряжен для всех сторон, говорит Науседа. По его словам, была вероятность, что это плохо повлияет на "украинские" пункты итогового документа саммита.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, конечно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что будут потеряны вещи, которые очень важны для нас и для Украины", – сказал президент Литвы.



Науседа отмечает: понимает эмоции украинского коллеги. Более того, говорит он, все союзники "не могут не сопереживать ситуации человека, который управляет страной, защищаемой от кровавого агрессора". Слова Зеленского Науседа назвал "инструментом торга", которые могли повлиять на еще не готовое коммюнике.



"Но в тот момент я просто прекрасно понимал, что мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит. Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти", — добавил он.

Критика НАТО Зеленского

Президент Владимир Зеленский подверг критике НАТО за нерешительность в отношении Украины. Глава государства заявил: "это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

В сообщении в Twitter он сообщил, что Украина получила сигналы от НАТО о том, что обсуждаются формулировки по безопасности государства, однако это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал критику Зеленского из-за нерешительности Альянса по Украине. По мнению французского лидера, НАТО должно больше помогать Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус также прокомментировал возмущение Зеленского. Политик заявил, что Берлин понимает нетерпение Киева из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Впрочем, что касается членства, то здесь должны быть выполнены условия.

Издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Запад обиделся на Зеленского из-за сообщения о НАТО в Twitter. Отмечается, что некоторые дипломаты не поняли критику президента Украины и обиделись за это, заявив, что он " заходит слишком далеко".

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