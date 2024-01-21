Науседа: Пока союзники медлят, ЕС должен активнее вооружать Украину

Лидер Литвы Гитанас Науседа считает, что, поскольку Украина до сих пор не получает обещанной военной помощи от союзников, Евросоюз должен взять на себя большую роль в этом вопросе.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Европейский Союз должен взять на себя больше обязательств по помощи Киеву. Поэтому, по его словам, необходимо немедленно способствовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и другое сотрудничество.

Об этом пишет Etaplius.

"Европа должна взять на себя большую роль, когда другим союзникам не хватает либо политической воли, либо способности поставлять необходимое военное оборудование. И в Европе происходят очень существенные военные изменения, прежде всего связанные с укреплением оборонной промышленности", — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, где ЕС "может достичь большего".

Президент Польши Анджей Дуда также заявил о важности укрепления возможностей Европы и добавил, что не все страны ЕС и их общества понимают угрозу со стороны России.

"Нужно понимать, что не все демократические государства испытывают опасность России. Задайте себе вопрос — чувствует ли португальская или испанская общественность такую большую угрозу со стороны России? Конечно, нет. Естественно, что на их месте, в тысяче километров от врага, мы могли бы думать так же", — сказал Дуда.

"Сейчас важнейшая цель — увеличение потенциала Европы", — добавил польский лидер.

Науседа также отметил, что хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, согласование ее занимает месяцы.

"К сожалению, бывает так, что от объявления решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши — ждать необходимое оборудование через несколько месяцев. Я думаю, что процессы действительно сдвинулись с места, но ЕС — это объединение 27 государств и не все они имеют одинаковую скорость", — добавил он.

Напомним, президенты Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа по итогам встречи в Вильнюсе договорились расширять сотрудничество в военной сфере.

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