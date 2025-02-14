Науседа предупредил об опасности "быстрого мира" в Украине

По мнению президента Литвы, Кремль будет диктовать свои условия, пока будет чувствовать себя сильнее за столом переговоров. Выход в такой ситуации единственный – обеспечить Киеву позицию силы.

Идея "быстрого мира" в Украине опасна, поэтому партнеры Киева должны взять на себя ответственность и обеспечить украинской стороне сильную позицию на будущих переговорах, которые состоятся раньше или позже.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

"Я считаю, что это очень опасная идея – пытаться достичь быстрого мира в Украине. Я обсуждал этот вопрос сегодня с президентом Зеленским. Украина никогда не пойдет на такой "быстрый мир" любой ценой", – заметил Науседа.

Он отметил важность достижения крепкого мира, так как речь идет не только о территориальном суверенитете и целостности страны, а также о прекращении страданий народа, который дает отпор агрессии и "пытается выжить в этой ситуации".

"Мы должны поставить Украину в позицию силы", – подчеркнул Науседа.

Президент Литвы добавил, что государство-аргессор пока чувствует себя сильнее и поэтому предпочитает диктовать свои условия.

"Мы должны вести жесткие переговоры, и мы должны сидеть за этим столом, потому что много говорилось о роли Европы в окончании войны и послевоенном восстановлении. Поэтому ответственность Европы очень высока и очень важна. Без Европы я не могу представить ни одного переговорного процесса. И, конечно, было бы действительно недоразумением, если бы переговоры проходили без самой Украины, потому что Украина борется, и Украина действительно прилагает много усилий, чтобы противостоять этому чрезвычайному давлению России", – подчеркнул политик.

В конце своей речи президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что партнеры Киева "должны выполнять свои обещания Украине".

Напомним, по словам Зеленского, в противостоянии российской агрессии Украине необходима поддержка от США, а не посредничество для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер призвал Соединенные Штаты оказать поддержку Украине как жертве российской агрессии.

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