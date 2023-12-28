Науседа сделал заявление о продолжительности войны в Украине

Война агрессорки России в Украине станет позиционной и изнурительной. Продолжиться она может пока одна из сторон не выдохнется.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Delfi.

"Сейчас мы вернемся к status quo, она (война – Ред.) снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, будут ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", — сказал он.

Литовский лидер отмечает, что Кремль будет пытаться перехватить инициативу, а Украина максимально противостоять этому. Он также выразил уверенность, что в случае прорыва фронта россиянами Украина не проиграет войну.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограничены, просто потому, что они – демократические общества. Все это те факторы, но еще раз" повторяю — речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы также отметил, что Кремль может демонстрировать готовность к переговорам, но это лишь "тактические уловки". Если же начинать переговоры с РФ — будет решать только Киев.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Россия сохраняет свои максималистские цели в Украине. Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах по прекращению войны, несмотря на сообщения о том, что западные политики становятся более благосклонными к возможному диалогу Москвы и Киева.

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