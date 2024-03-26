Науседа заявил, что лидеры ЕС все больше выступают за поражение России в войне

Россия угрожает и бросает вызов всем демократическим системам в Европе.

Лидеры странЕвросоюза все больше приходят к тому пониманию, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, в противном случае "будет продолжение этой трагической истории".

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Politico.

Науседа прокомментировал последний саммит ЕС, отметив, что "понимание того, что мы должны победить Россию, расширяется, потому что иначе будет продолжение этой трагической истории".

"По крайней мере, я не вижу лидеров, которые хотели бы позвонить Путину, чтобы обсудить проблемы в Украине. У нас нет ни одного лидера, который все еще доверяет Путину. Кроме двух", – добавил он, имея в виду премьеров Венгрии и Словакии.

Кроме того, литовский президент заявил, что он и другие лидеры постараются изменить мнение тех членов ЕС, которые все еще со скептиком относятся к российской угрозе.

"Если (Россия, – ред.) прорвет первую линию обороны (в Украине, – ред.), они войдут и последуют за нами, и будет вторая линия обороны",– пояснил он.

Также Науседа заявил, что Россия "угрожает и бросает вызов всем демократическим системам в Европе. Всем включая: Германию, Францию, Испанию и даже Португалию, которая находится достаточно далеко от линии фронта".

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия продолжает укреплять свои возможности в направлении Запада и будет представлять долгосрочную угрозу для НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что топ-руководитель НАТО предостерег от уныния относительно шансов Украины в войне.

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