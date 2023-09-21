Науседа заявил, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям.

Науседа также назвал войну РФ против Украины проблемой всего мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа обеспокоен тем, что Россия официально объявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это может означать, что Москва готовится к более масштабным военным действиям, а не к миру.

Такое мнение литовский лидер высказал на сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает LRT.

Науседа также назвал российскую войну РФ войну в Украине проблемой всего мира, затрагивающей глобальную продовольственную и ядерную безопасность. Поэтому мир должен оказывать большее давление на Кремль, чтобы она прекратила свои умышленные нападения на мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру.

"Беспрецедентная экологическая катастрофа, вызванная разрушением Каховской дамбы, не должна повториться в новых, еще более опасных формах", — подчеркивает Гитанас Науседа.

Он призвал остановить агрессивную войну РФ немедленным, полным и безоговорочным выводом войск и техники с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц резко обратился к Владимиру Путину – российскому президенту-диктатору. Немецкий политик отмечает, что именно Россия несет ответственность за войну в Украине.

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