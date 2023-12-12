Навальный исчез из российской колонии, где отбывает наказание

Его исчезновение может быть связано с недавними объявлениями о выборах.

Заключенный русский оппозиционер Алексей Навальный был вывезен из колонии, где он отбывал наказание, и его местонахождение неизвестно, сообщила его пресс-секретарь.

Об этом сообщает BBC.

Кира Ярмыш написала в соцсетях, что в Мелеховской колонии сказали, что там больше не зарегистрирован.

В Белом доме заявили, что «глубоко озабочены» этими сообщениями.

Помощники Навального ожидали, что его переведут в СИЗО более сурового режима после продления срока заключения.

Говорят, что его исчезновение связано с недавними объявлениями о выборах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на переизбрание следующего марта.

Напомним, что Навального признали виновным в создании и финансировании отрицающей экстремистской организации и ему дали дополнительные 19 лет.

Его уже приговорили к девяти годам лишения свободы за нарушение условно-досрочного увольнения, мошенничество и неуважение к суду. Все обвинения против него многие считают политически мотивированными.

Ему сказали, что ему придется продолжить свое заключение в "колонии особого режима", типа тюрьмы, обычно предназначенной для опасных преступников, рецидивистов и тех, кто подлежит пожизненному заключению.

Ранее соратники господина Навального заявили, что не имели о нем никаких новостей в течение шести дней.

Он отсутствовал на нескольких последних судебных заседаниях, на которых ранее он присутствовал по видеосвязи. Руководство колонии объяснило отсутствие технических неполадок в колонии.

Тогда Ярмыш сказала, что адвокатам, ожидавшим новостей возле Мелехово, что в 235 км (145 миль) к востоку от Москвы, и другой соседней колонии, сообщили, что он не зарегистрирован ни в одном месте.

Его помощник Леонид Волков заявил, что это "0% случайностей и 100% прямого ручного политического управления из Кремля".

"Для Путина не секрет, кто его главный соперник на этих "выборах". И он хочет сделать так, чтобы голос Навального не был слышен. Поэтому каждый из нас должен стать голосом Навального», — сказал он.

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Напомним, что в 2020 году его отравили в Сибири нервно-паралитическим веществом, которое позже подтвердили западные лаборатории.

Позже расследовательское издание Bellingcat и российский новостной сайт The Insider сообщили, что к нападению причастны несколько агентов российской службы внутренней безопасности, ФСБ.

Выздоровев от нападения, господин Навальный вернулся в Россию в 2021 году, несмотря на предупреждение о том, что ему может грозить арест. Его арестовали сразу по прибытии в аэропорт Москвы.

Напомним, в России против оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение.

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