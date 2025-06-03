Навроцкий и Украина: изменит ли Польша свою политику поддержки

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

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На президентских выборах Польши победил евроскептик и консерватор Кароль Навроцкий.

Он одержал победу отрывом менее чем в два процента своего соперника — мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Официально Навроцкий вступит в должность 6 августа.

Новоизбранный президент Польши известен своими резонансными заявлениями и противоречивой позицией по отношению к Украине.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Первые заявления новоизбранного президента Польши

После победы на выборах Кароль Навроцкий заявил, что будет «достойно представлять» Польшу, учитывать все важные для сограждан вопросы и следить за субъектным отношением к Польше на международной арене.

«Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту», — написал Навроцкий на платформе Х.

В своем сообщении он отметил, что поляки стремятся жить в «безопасной, экономически сильной стране, которая работает на самых слабых» и имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях.

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Также, в ответ на приветствие президента Украины Владимира Зеленского, Навроцкий заявил, что ожидает продолжения партнерства между странами, основанного на взаимном уважении и понимании, и отметил необходимость решения исторических проблем для построения безопасного будущего.

«Я с нетерпением ожидаю продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я убежден, что для этого необходим не только хороший диалог, но и решение назревших исторических проблем», — отметил Навроцкий.

Кроме того, новоизбранный президент Польши отметил, что «Польша была самым ярым сторонником Украины в борьбе с российской агрессией», и ни одна другая страна «не понимает этой угрозы больше, чем мы».

Риторика Навроцкого по отношению к Украине

Навроцкий имеет скептическое, прохладное и политически осторожное отношение к Украине с четким уклоном в сторону национального консерватизма и исторического ревизионизма.

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В своей предвыборной кампании Навроцкий не раз критично высказывался в сторону Украины. В частности, он поднимал вопрос Волынской трагедии. А признание вины Киевом называл обязательным условием для дальнейшего движения в ЕС.

Политик против вступления Украины в НАТО, пока идет российская агрессия.

«Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском Союзе, ни в НАТО — пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за слишком жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — отмечал Навроцкий.

Кроме того, политик поддержал декларацию, выступающую против членства Украины в НАТО и исключающую отправку польских войск в Украину даже во время российской агрессии.

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Это вызвало недовольство украинской власти и критику польского премьера Туска, хотя документ не является юридически обязательным.

В то же время, Навроцкий осуждает российскую агрессию против Украины и называет ее действия террором.

«Россия является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор», — отмечал политик.

В частности, он на ранних этапах своей кампании заявлял, что «сделает все, что потребуют интересы Польши», даже если придется идти на контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Также Навроцкий не призывает к разрыву отношений с Украиной, поддерживает оказание гуманитарной помощи и помощь украинским беженцам, работающим и платящим налоги в Польше.

Политик отрицает обвинения в путинской пропаганде, ссылаясь на мнение «миллионы поляков», обеспокоенных украинским экспортом, который, по его мнению, угрожает польской экономике.

Во время дебатов он отмечал, что будет руководствоваться принципом: Его главный принцип: «Сначала Польша, прежде всего поляки».

Изменения в польско-украинских отношениях — чего ждать

Экспосол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что с победой Навроцкого отношения между Киевом и Варшавой станут более жесткими.

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«Я думаю, что апокалипсис не наступит и кардинально все сразу не изменится. Очевидно, будет более жестко сотрудничать с Польшей, потому Навроцкий — представитель правой партии и сам по себе консервативный, националистически настроенный», — заявил Дещица.

В свою очередь философ и общественный деятель Алексей Паныч заявляет, что доброжелательные украинско-польские отношения могут оказаться под угрозой. По мнению Паныча, неизвестно, как Навроцкий покажет себя в роли политика, ведь на выборы он шел «не с политической программой, а с отбором лозунгов, которые хотел услышать его электорат».

Также тревожным сигналом является сближение Навроцкого с радикалами, в частности, с ультраправой «Конфедерацией», которая выдвигала антиукраинские требования перед выборами. В обмен на их поддержку во втором туре он подписал декларацию, фактически блокирующую вступление Украины в НАТО.

«Навроцкий будет делать жесткие заявления в адрес Украины. Вопрос в том, как далеко он зайдет на практике. А здесь вопрос абсолютно открытый», — отметил эксперт.

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Как считает Паныч, такие шаги чреваты ухудшением украинско-польских отношений.

В противовес этому международный обозреватель Петр Кульба заявляет, что отношения между Украиной и Польшей останутся доброжелательными на уровне народов.

По его словам, украинско-польские отношения основываются на взаимном уважении и совместном противостоянии российской угрозе.

Он уверяет, что Польша не является антиукраинским государством, а заявления Навроцкого о НАТО или Волыни — это преимущественно предвыборная риторика для привлечения избирателей.

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«Президент Польши — это фигура второго политического ряда. Реальная политика формируется партиями, а партийная риторика — эластичная и преимущественно направлена на поддержку Украины», — отметил эксперт.

Также Кульба отметил, что Кароль Навроцкий имеет тесные связи с футбольными фанатскими группировками, поэтому его заявления следует оценивать с поправкой на контекст.

Украинцы могут стать политическим инструментом нового президента Польши

Польша может активнее использовать тему украинских беженцев как аргумент во избежание европейских миграционных квот, предполагает эксперт Игорь Тышкевич.

«Скорее всего, будет более жесткий механизм работы с миграционными процессами. Но здесь речь идет не только об Украине, но и о разговорах Германии о возвращении части мигрантов на территорию Польши», — отметил он.

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В частности, возможны новые торговые споры из-за давних конфликтов или защиты польского рынка, особенно в отношении украинского аграрного экспорта.

«Это будет, но кардинальных изменений я бы не ожидал», — подытожил Тишкевич.

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении встретиться со своим преемником Каролем Навроцким. Дуда планирует обсудить будущую позицию Польши относительно отношений с Украиной и ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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