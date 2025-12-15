Навроцкий накануне встречи с Зеленским сделал резкое заявление относительно отношений с Украиной

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может стать "новым началом отношений" двух стран "с уважением к стратегическим интересам Польши".

Об этом он сказал в интервью изданию Wirtualna Polska, пишет RMF24/PAP.

"Мы потеряли элемент партнерства между Польшей и Украиной, и я говорю это открыто", - заявил он.

По его словам, украинская сторона «прекрасно знает» польские требования по повестке дня пятничной встречи. В частности, речь идет о Волынской трагедии и аграрных вопросах.

«У нас есть свои ожидания относительно Украины, как и всех других стран мира. Если мы видим, что важные для поляков вопросы, такие как эксгумации на Волыни, даже не предмет реального внимания для украинской стороны, возникает вопрос: где партнерство? Я надеюсь, что это изменится», - отметил Навроцкий.

Президент Польши подчеркнул, что Варшава поддерживает Киев и будет продолжать это делать дальше. Впрочем, он возмущенно упомянул одно из заявлений украинского лидера о том, что Украина была сама в первые дни войны.

«Она не была одна; это очевидно неправда. Мы не можем позволить себе маргинализировать столь масштабные усилия поддержки всей нации — общества, правительств, президентов. Это не партнерство», – говорит Кароль Навроцкий.

Напомним, встреча Зеленского с Навроцким состоится 19 декабря в Варшаве. Эту дату предложил Киев и официально подтвердили в канцелярии польского лидера.

Заметим, в начале месяца Навроцкий в очередной раз пригласил Владимира Зеленского посетить страну для обсуждения вопросов, которые, по его словам, нуждаются в решении на двустороннем уровне. Украинский президент после этого подчеркнул, что готов ко встрече.