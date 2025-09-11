Навроцкий назвал атаку РФ "провокацией": новое заявление президента Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Российская дроновая атака на Польшу ночью 10 сентября была провокацией и проверкой как для военных, так и для политиков.

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий во время пребывания на военной авиабазе в Познани-Кшесине, сообщает The Guardian.

"Эта российская провокация, как хорошо знают генералы и наши солдаты, была не более чем попыткой проверить наши возможности; способность реагировать, в частности, политиков, президента Польши и премьер-министра Польши на то, что происходит в современном мире, на то, что происходит прямо сейчас", - подчеркнул польский лидер.

Реклама

По его словам, это была попытка и провокация, чтобы проверить функционирование Североатлантического альянса и его готовность реагировать.

Навроцкий подчеркнул, что союзники и войска НАТО прошли "все эти испытания" - военное, политическое, партнерство в рамках Североатлантического альянса, а также успешно отреагировали на "российскую провокацию".

Как сообщалось, вчера президент Польши обсудил с американским коллегой Трампом атаку российских беспилотников. По информации СМИ, разговор длился около десяти минут. Навроцкий назвал ее частью «серии консультаций», которую он проводит с союзниками.

Напомним, из-за инцидента в Польше с российскими дронами НАТО применило одну из статей договора. Это четвертая статья: "Стороны консультируются между собой каждый раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой".