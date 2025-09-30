Навроцкий не против встретиться с Путиным: какое условие

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны. В то же время Навроцкий сказал, что все же предпочел бы этого не делать.

Об этом сообщает WP Wiadomości.

"Я не был бы хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным, потому что он меня преследует. У меня четкие антикоммунистические взгляды, я считаю его диктатором и убийцей», — высказался польский лидер.

По его мнению, единственным лидером, способным вести переговоры с главой Кремля, является президент США Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, который может вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выберет, — я призываю их быть как можно более жесткими в отношении Российской Федерации — это его решение, его выбор. Однако он — единственный человек в мире, который может вести такие переговоры», — рассказал Навроцкий.

К слову, ранее Навроцкий заявил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами не было ошибкой, а является спланированным действием Москвы. Польский лидер предупредил: если российские дроны будут представлять угрозу, Вооруженные силы его страны будут бороться с ними, а страны НАТО должны «стоять бок о бок» против РФ.

А еще Навроцкий заявил о готовности Польши принять на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО «Ядерный обмен». По его словам, участие в инициативе станет эффективным сдерживающим фактором для агрессивных государств и укрепит стабильность в регионе, а не увеличит риск конфликта.