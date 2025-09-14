- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1977
- Время на прочтение
- 1 мин
Навроцкий подписал согласие на пребывание войск НАТО в стране
Решение президента Кароля Навроцкого является конфиденциальным.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств-участников НАТО.
Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
Отмечается, что присутствие войск преследует цель усиления Республики Польша и в частности восточного фланга Альянса в рамках операции "Восточный страж". Польские власти подчеркивают, что это одна из самых больших операций в истории НАТО.
Вице-премьер-министр, министер обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в настоящее время восемь стран заявили о своей готовности присоединиться к операции "Восточный караул", но другие "готовятся сделать такие заявления".
Напомним, 12 сентября в результате активации Польшей статьи 4 Североатлантического договора была начата операция "Восточный страж". Миссия предусматривает привлечение различных средств сухопутных и воздушных сил: самолеты и вертолеты, наземная техника, системы противовоздушной обороны, наземной противоракетной обороны и системы борьбы с беспилотниками.
Заметим, что после атаки дронов на Польшу США пообещали защищать территории НАТО. Это был первый случай, когда член НАТО применил оружие для отражения непосредственной воздушной угрозы от РФ. В Вашингтоне заверили, что нарушения границ союзников будут расцениваться как серьезный вызов коллективной безопасности.