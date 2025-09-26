- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 2 мин
Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинцам, но есть нюансы
Польша подписала последний закон о спецпомощи украинцам: что изменится для неработающих беженцев.
Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины.
Об этом сообщили в Polskie Radio.
Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это последний законопроект в формате «специальной, исключительной помощи». Поскольку «сегодня нет никакого основания и никакой причины для продолжения такого рода действий».
«Я считаю, что это невероятно важно, и это также четкое послание, равно как три президентских вето были четким посланием, что заставило правительство наконец-то взяться за работу и внести изменения в плохие законы. И именно это произошло, поэтому давление в этом случае имеет смысл», — заявил руководитель канцелярии президента Польши.
Богуцкий подчеркнул, что новый закон, подписанный президентом, ограничивает льготы для украинцев, не работающих в Польше. Среди отмененных или ограниченных льгот реабилитация, лечение наркомании, покрытие расходов на рецептурные лекарства, лечение катаракты и стоматологические услуги. По его словам, это фактически «означает конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков».
Кроме того, Богуцкий анонсировал, что в понедельник в Сейма будут представлены два новых президентских законопроекта:
О продлении срока подачи иностранцами, включая украинцев, заявлений на получение польского гражданства.
О преследовании бандеровской идеологии и тех, кто хочет увековечить ложь о Волыни, через внесение изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти.
Он также объявил, что президент отзовет свой законопроект, поданный в Сейма после августовского вето.
Напомним, Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины. По его словам, помощь 800+ должна предоставляться исключительно тем, что трудоустраивается в Польше.
Впоследствии Правительство Польши представило новый проект закона о помощи украинским беженцам, в котором учло замечания президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на предыдущую версию.
А затем польский Сенат поддержал новый закон, регулирующий пребывание иностранцев и помощь гражданам Украины. Документ, уже одобренный Сеймом, теперь ожидает подписи президента Кароля Навроцкого.