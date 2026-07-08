Навроцкий после разговора с Зеленским сделал неожиданное заявление об отношениях двух стран

Навроцкий и Зеленский. / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал о разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время ужина лидеров перед саммитом НАТО в Анкаре и заявил, что Киев и Варшава должны продолжать диалог, несмотря на разногласия.

Об этом польский президент высказался по прибытии на саммит в Анкаре, сообщает «ЕП».

Несмотря на последние конфликты, Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях. Он заявил о необходимости диалога между государствами-соседями, имеющими общего врага — Россию, «независимо от определенных двусторонних напряженностей».

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«Моя позиция относительно двусторонней напряженности неизменна. Думаю, что Польша и вся Европа не могут мириться с прославлением солдат УПА. Но это не исключает наш диалог. Мы чувствуем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас в войне с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте», — подчеркнул польский президент.

Отметим, что это был первый разговор украинского и польского президентов после скандала, связанного с УПА и лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым в 2023 году его наградил Анджей Дуда.

Конфликт с Польшей — последние новости

Недавно вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Украине могли непублично передать ракеты к зенитным комплексам Patriot. По его словам, это решение является серьезной ошибкой, потому что эти ракеты прежде всего нужны самой Польше для укрепления собственной противовоздушной обороны.

В то же время, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг заявления о том, что президент Кароль Навроцкий не был проинформирован о передаче ракет. Глава государства, заявил он, и его окружение заранее знали об этом решении. Именно поэтому утверждения канцелярии президента об отсутствии консультаций с правительством не соответствуют действительности.

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Отметим, что в Минобороны согласились рассекретить информацию о всей военной помощи Украине, но у президента Навроцкого выступили против обнародования этих данных, а премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша обвинили в манипуляции.

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