Навроцкий сказал, кто может остановить Путина – громкое заявление президента Польши
Навроцкий считает, что Трамп единственный, кто способен покончить с российской агрессией.
Президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, а европейская безопасность без Соединенных Штатов невозможна, несмотря на противоречивые заявления из Вашингтона.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
Ставка на Трамп
Навроцкий, известный своей приверженностью 47-му президенту США, заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Трампа по завершению войны в Украине.
"Президент США - единственный человек, который может решить эту проблему и остановить Путина от угроз Европе", - подчеркнул он.
На вопрос о скандальных намерениях Трампа «купить Гренландию», пошатнувших единство НАТО, польский президент ответил дипломатично. Он назвал этот вопрос делом Дании и США, но настоял: Америка остается главным гарантом безопасности и Европе не стоит от нее «отсоединяться».
Атака дронов как тест для НАТО
Навроцкий напомнил об опасном инциденте в сентябре прошлого года, когда более 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши с территории Беларуси и Украины.
«Это была чрезвычайная ситуация. До тех пор ни одна страна-член НАТО не подвергалась атаке дронов такого масштаба», — сказал президент.
По его мнению, Москва таким образом тестировала польскую ПВО и солидарность Североатлантического союза. Он добавил, что Варшава находится в состоянии гибридной войны с РФ еще с 2021 года.
Критика Европы
Польский лидер также упрекнул коллег в ЕС за неправильно расставленные приоритеты. Пока Польша тратит почти 5% ВВП на оборону, остальная Европа, по его словам, занимается «не слишком важными вещами».
"Они вовлечены в идеологические вопросы, такие как Зеленый курс, климатическая политика или миграция, вместо того, чтобы годами строить свою устойчивость и безопасность", - подчеркнул Навроцкий.
В то же время он поблагодарил Великобританию за размещение истребителей Typhoon в Польше для защиты восточного фланга НАТО.
