Президент Польши Кароль Навроцкий и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, а европейская безопасность без Соединенных Штатов невозможна, несмотря на противоречивые заявления из Вашингтона.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Ставка на Трамп

Навроцкий, известный своей приверженностью 47-му президенту США, заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Трампа по завершению войны в Украине.

"Президент США - единственный человек, который может решить эту проблему и остановить Путина от угроз Европе", - подчеркнул он.

На вопрос о скандальных намерениях Трампа «купить Гренландию», пошатнувших единство НАТО, польский президент ответил дипломатично. Он назвал этот вопрос делом Дании и США, но настоял: Америка остается главным гарантом безопасности и Европе не стоит от нее «отсоединяться».

Атака дронов как тест для НАТО

Навроцкий напомнил об опасном инциденте в сентябре прошлого года, когда более 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши с территории Беларуси и Украины.

«Это была чрезвычайная ситуация. До тех пор ни одна страна-член НАТО не подвергалась атаке дронов такого масштаба», — сказал президент.

По его мнению, Москва таким образом тестировала польскую ПВО и солидарность Североатлантического союза. Он добавил, что Варшава находится в состоянии гибридной войны с РФ еще с 2021 года.

Критика Европы

Польский лидер также упрекнул коллег в ЕС за неправильно расставленные приоритеты. Пока Польша тратит почти 5% ВВП на оборону, остальная Европа, по его словам, занимается «не слишком важными вещами».

"Они вовлечены в идеологические вопросы, такие как Зеленый курс, климатическая политика или миграция, вместо того, чтобы годами строить свою устойчивость и безопасность", - подчеркнул Навроцкий.

В то же время он поблагодарил Великобританию за размещение истребителей Typhoon в Польше для защиты восточного фланга НАТО.

Напомним, бывший посол в ООН и экссоветник по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что западные ошибки и нерешительность значительно повысили шансы России на успех в войне. Он назвал единственную надежду Киева — человека, который может «укротить» пророссийские настроения Трампа .