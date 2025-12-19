- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Навроцкий сказал, кто может заставить Путина закончить войну
Президент Польши встретился с Зеленским и сделал ряд заявлений.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что любой мирный процесс должен проходить при участии Украины и с учетом интересов всего региона.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Польша рассматривает Украину как ключевого партнера в формировании региональной безопасности как безопасной, так и энергетической… Трамп — единственный президент в мире, который способен заставить Путина подписать мир», — сказал он.
В то же время Навроцкий отметил, что «визит Зеленского — хорошая новость для Варшавы и Киева, плохая — для Москвы».
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, изложенных в июне 2024 года».