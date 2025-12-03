Навроцкий требует «симметрии» в отношениях с Украиной и приглашает Зеленского в Варшаву

Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в логистический хаб Ряшев-Ясенка, через который поступает основная часть военной и гуманитарной помощи Украине, отметил необходимость «симметрии» в польско-украинских отношениях.

Об этом сообщает Укринформ .

Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины после начала российской агрессии является неотъемлемой частью польской государственной стратегии. По его словам, в стратегическом смысле позиция президента по помощи Киеву полностью согласуется с подходом правительства Польши.

Однако я последовательно требую симметрии в отношениях между Польшей и Украиной. Если мы проанализируем сотни тысяч пожертвований, военную технику, боеприпасы и огромные усилия польского общества, то ожидаем, что Президент Владимир Зеленский будет уважать эти старания, будет открыт к предложениям польского государства и поблагодарит польских военных, граждан и страны», — заявил польский лидер.

Навроцкий добавил, что поддержка Украины является общей позицией президента и правительства, но лично настаивает на более сбалансированных отношениях с Киевом. Он также пригласил Владимира Зеленского посетить Варшаву для обсуждения вопросов, которые, по его словам, нуждаются в решении на двустороннем уровне.

Ранее глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий и руководитель Бюро международной политики Марцин Пшидач заявили, что если украинский президент «нуждается в разговоре» с Навроцким, то он должен приехать в Варшаву.

Напомним, ранее, комментируя "мирный план" президента США Дональда Трампа, Навроцкий заявил, что "решающий голос" в переговорах должен быть за украинцами. По его словам, любой мирный план должен быть принят в Киеве, потому что не стоит забывать, что "Украина стала жертвой преступной агрессии Путина".