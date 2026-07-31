Навроцкий удивил реакцией на падение ракеты РФ в Польше

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

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Президент Польши Кароль Навроцкий не будет созывать Совет национальной безопасности после инцидента с российской крылатой ракетой Х-101, упавшей 30 июля на территории страны.

Об этом заявил спикер президента Польши Рафал Лешкевич, сообщает Polsat News.

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По его словам, для президента сейчас самое важное — определить, как ракета пересекла границу. Навроцкий ожидает от правительства детального отчета об инциденте, а также действиях, предпринятых после нарушения польского воздушного пространства, чтобы оценить действия ответственных служб.

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«Не каждый случай пересечения неидентифицированного объекта через польское воздушное пространство — в этом случае российской ракеты — требует созыва Совета национальной безопасности», — высказался Лескевич.

Представитель Навроцкого подчеркнул, что за безопасность польского воздушного пространства отвечают премьер-министр Дональд Туск и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Президент, прежде всего, ожидает достоверных, детальных, очень точных и четких отчетов о том, что произошло вчера», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Лешкевич, президентский дворец хочет получить ответ на вопросы, какие изменения были введены после инцидента в сентябре 2025 года, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Ведь тогда Навроцкий созвал Совет национальной безопасности и ожидал представления рекомендаций по усилению системы противовоздушной обороны.

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Спикер сообщил, что президент разговаривал с министром национальной обороны и премьером, а также поддерживает связь с начальником Генерального штаба.

Рафал Лешкевич подчеркнул, что глава государства спокойно ожидает отчетов и анализов, позволяющих оценить инцидент и сделать выводы на будущее.

Как сообщалось, после того, как российская ракета залетела в Польшу и упала, премьер Дональд Туск созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, а также отправился на место происшествия. Впоследствии он подтвердил, что воздушное пространство нарушила российская крылатая ракета Х-101.

В прокуратуре Люблина заявили, что удалось установить происхождение ракеты Х-101, произведенной во втором квартале этого года. В настоящее время идет осмотр и каталогизация изъятых обломков. В этих мероприятиях также принимает участие специалист из Украины.

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