Навроцкий выступил с важным заявлением о войне в Украине

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Реклама

Президенты Турции Реджеп Таип Эрдоган и Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Анкаре обсудили окончание войны России в Украине.

Об этом стало известно во время пресс-конференции лидеров, пишет «Укринформ».

Лидеры двух стран подчеркнул, что война должна завершиться, а приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия.

Реклама

«Мы единодушны в том, что Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину. Мы заявили, что хотим скорейшего завершения этой войны. Лучшим путем решения этого вопроса есть дипломатические методы. В этом мы тоже едины во взглядах», — сказал Навроцкий.

Встреча также коснулась более широкой ситуации в области безопасности и необходимости международных усилий для достижения мира.

Напомним, на фоне скандала из-за УПА премьер Польши Дональд Туск сделал заявление об отношениях с Украиной. По его словам, в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом. По его словам, сейчас «легко разжигать антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше», но подпитывать это напряжение ради рейтинга он лично не собирается.

Новости партнеров