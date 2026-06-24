ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
776
Время на прочтение
1 мин

Навроцкий выступил с важным заявлением о войне в Украине

Президент Навроцкий озвучил позицию Польши по завершению войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Кароль Навроцкий.

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Президенты Турции Реджеп Таип Эрдоган и Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Анкаре обсудили окончание войны России в Украине.

Об этом стало известно во время пресс-конференции лидеров, пишет «Укринформ».

Лидеры двух стран подчеркнул, что война должна завершиться, а приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия.

«Мы единодушны в том, что Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину. Мы заявили, что хотим скорейшего завершения этой войны. Лучшим путем решения этого вопроса есть дипломатические методы. В этом мы тоже едины во взглядах», — сказал Навроцкий.

Встреча также коснулась более широкой ситуации в области безопасности и необходимости международных усилий для достижения мира.

Напомним, на фоне скандала из-за УПА премьер Польши Дональд Туск сделал заявление об отношениях с Украиной. По его словам, в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом. По его словам, сейчас «легко разжигать антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше», но подпитывать это напряжение ради рейтинга он лично не собирается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
776
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie