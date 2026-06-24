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Навроцкий выступил с важным заявлением о войне в Украине
Президент Навроцкий озвучил позицию Польши по завершению войны в Украине.
Президенты Турции Реджеп Таип Эрдоган и Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Анкаре обсудили окончание войны России в Украине.
Об этом стало известно во время пресс-конференции лидеров, пишет «Укринформ».
Лидеры двух стран подчеркнул, что война должна завершиться, а приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия.
«Мы единодушны в том, что Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину. Мы заявили, что хотим скорейшего завершения этой войны. Лучшим путем решения этого вопроса есть дипломатические методы. В этом мы тоже едины во взглядах», — сказал Навроцкий.
Встреча также коснулась более широкой ситуации в области безопасности и необходимости международных усилий для достижения мира.
Напомним, на фоне скандала из-за УПА премьер Польши Дональд Туск сделал заявление об отношениях с Украиной. По его словам, в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом. По его словам, сейчас «легко разжигать антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше», но подпитывать это напряжение ради рейтинга он лично не собирается.