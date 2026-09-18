Навроцкий заговорил о «потере территорий», а Туск резко ответил: во власти Польши разгорелся скандал

Туск и Навроцкий / © ТСН.ua

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На платформе X разразился спор между премьером Польши Дональдом Туском и главой государства Каролем Навроцким, из-за сообщения президента о территориях.

Что известно о конфликте во власти, сообщает RMF24.

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Причиной стало сообщение Канцелярии президента, в котором говорилось о возможности «отказа от территории». Премьер предложил удалить сообщение. Впрочем, к обсуждению также подключились другие ведущие политики.

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Сообщение Навроцкого

Навроцкий 17 сентября, в 87-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу, встретился с жителями Влодавы. В ходе речи он вспомнил трагические события 1939-го, а также заявил, что страна «может потерять территорию, но никогда не потеряет свою душу». Впоследствии часть речи появилась на его платформе X.

«Мы — нация, которая может потерять территорию, но мы никогда не потеряем свою душу; мы можем отказаться от территории, но мы никогда не откажемся от своей родины», — говорится в сообщении Навроцкого.

Заявление Туска и ответ Навроцкого

Дональд Туск оперативно отреагировал на сообщение Канцелярии. Премьер призвал Навроцкого удалить публикацию и подчеркнул, что Польша не намерена уступать ни часть своей территории.

«Господин президент, я предлагаю вам удалить это сообщение. Мы не намерены уступать ни один сантиметр нашей территории», — написал глава правительства, распространив противоречивую цитату.

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Президент Навроцкий быстро ответил на упрек Туска. Он заявил об историческом контексте своих слов.

«Господин премьер-министр, историк, сегодня 17 сентября… Важная годовщина. Следует знать: 87 лет назад мы потеряли территорию, но не потеряли родину», — написал польский лидер.

Реакция политиков

К спору присоединились польские политики. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами должен говорить о защите страны, а не о возможном отказе от ее территорий.

«Наша обязанность — защищать каждый сантиметр Польши», — подчеркнул он.

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Министр юстиции Вальдемар Журек высказал еще более жесткую позицию, заявив, что публичные слова о возможности «отказа от территории» могут порождать серьезные сомнения в способности президента исполнять свои обязанности.

Напомним, ранее орден Зеленского снова стал причиной спора. между Туском и Навроцким. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий призвал премьера подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла.

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