Навроцкий заявил, что будет поднимать "важные" для Польши вопросы, и пригласил Зеленского в гости

Кароль Навроцкий / © Getty Images

В отношениях Польши и Украины наблюдается “нехватка симметрии”. Их нужно сделать более реалистичными и партнерскими.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в вечернем интервью телеканалу wPolsce24.

По его словам, отношения Варшавы и Киева должны быть “реальными”, учитывая, что страны имеют общую границу и давнее взаимодействие. Впрочем, добавил Навроцкий, его страна не может являться заложником этих отношений. В то же время, говорит польский президент, у стран есть темы для обсуждений, чтобы строить все в добрососедском ключе.

“Мы хотим помогать, но знаем, как много мы уже помогли, и хотим поднимать вопросы, которые для нас важны. У меня нет другой задачи, кроме как говорить голосом поляков”, — подчеркнул он.

Польский лидер говорит, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, но реализация украинских интересов не может игнорировать позицию польского общества.

“Я не меняю всей стратегической ответственности относительно российского нападения на Украину, ведь поляки помогали и помогают Украине. Но если кто-нибудь в мире, например, президент Зеленский, будут ожидать, что я не буду говорить голосом поляков в делах, которые для меня важны, то они будут разочарованы”, — подчеркнул он.

Навроцкий сказал, что приглашает Зеленского в Варшаву, где его “сердечно встретят” и будут рады видеть.

“Это прекрасный случай посетить миллион украинцев, проживающих в Польше, а также поблагодарить поляков за то, что они сделали за последние три года, помогая Украине”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее Навроцкий эмоционально высказался об Украине и заявил о “недостатке благодарности”. По его словам, до сих пор существуют проблемы между Киевом и Варшавой, которые не решаются годами: от вопроса эксгумации на Волыни до “нехватки благодарности польскому народу”. Он напомнил, что Польша предоставила Украине помощь на 15 миллиардов евро, еще 5 миллиардов — польское общество. Впрочем, говорит Навроцкий, ему “небезразличны” некоторые действия украинской стороны.