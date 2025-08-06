Где двойник?: дипломат сравнил фото Путина на встречах с Уиткоффом и с Лукашенко

Путин на встрече с Лукашенко (слева) и на встрече с Виткоффом

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Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица проанализировал фото Путина намекнул, что со спецпосланником Трампа Уиткоффом, вероятно, встречался двойник российского диктатора.

Об этом дипломат написал в Facebook.

Кислица обратил внимание на фото Путина со встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сделанное на прошлой неделе, и сегодняшнее фото из встречи с Уиткоффом.

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«Найдите 10 или более отличий. Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Уиткоффом. Но где, собственно, Путин? Или ни одного?» — написал Кислица, намекая, что на одной из двух встреч мог быть двойник.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что двойник один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник, блогер Марк Фейгин говорил, что у Путина действительно есть двойник, но он не подменяет диктатора на публичных мероприятиях.