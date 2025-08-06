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Где двойник?: дипломат сравнил фото Путина на встречах с Уиткоффом и с Лукашенко
Кислица предложил найти 10 отличий на двух фото диктатора Путина и намекнул, что на одном из них может быть двойник.
Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица проанализировал фото Путина намекнул, что со спецпосланником Трампа Уиткоффом, вероятно, встречался двойник российского диктатора.
Об этом дипломат написал в Facebook.
Кислица обратил внимание на фото Путина со встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сделанное на прошлой неделе, и сегодняшнее фото из встречи с Уиткоффом.
«Найдите 10 или более отличий. Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Уиткоффом. Но где, собственно, Путин? Или ни одного?» — написал Кислица, намекая, что на одной из двух встреч мог быть двойник.
Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.
Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что двойник один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.
Российский правозащитник, блогер Марк Фейгин говорил, что у Путина действительно есть двойник, но он не подменяет диктатора на публичных мероприятиях.