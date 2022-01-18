Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане обратился к народу: что сказал экс-президент

Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане обратился к народу: что сказал экс-президент

Ранее он публично не комментировал ситуацию в стране.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых беспорядков в стране выступил с видеообращением.

Видео появилось на его официальном сайте.

Назарбаев заявил, что беспорядки в стране, к которым привели протесты против высоких цен на газ, были направлены на то, чтобы "разрушить целостность страны и устои государства".

"Эти события еще раз показывают, что независимость надо беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие ответит на это" вопрос", — подчеркнул Назарбаев.

Он опроверг информацию о своем выезде из страны, время от времени появлявшейся в СМИ. По словам Назарбаева, он в 2019-м передал президентские полномочия Касим-Жомарту Токаеву и "с тех пор – он пенсионер": "В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".

Он подчеркнул, что противостояний между ним и действующим главой государства нет. Мол, Токаев – глава Совбеза Казахстана. К тому же вскоре возглавит переизбранную партию Nur Otan. "Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи по этой теме абсолютно безосновательны", — сказал Назарбаев.

Более того – он призвал поддержать действующего президента с его программой реформ, которая "направлена на повышение благосостояния народа".

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. С 13 января их уже начали выводить из страны.

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