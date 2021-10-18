"Назначают любовниц": Фейгин рассказал, почему Поклонской в России не дают "упасть до конца"

"Назначают любовниц": Фейгин рассказал, почему Поклонской в России не дают "упасть до конца"

Фейгин назвал Поклонскую "дурой" и считает, что она получила должность "из-за тесных взаимоотношений с российским чиновником".

Так называемая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, помогавшая в 2014 году оккупантам захватывать полуостров, якобы находится в "матримониальных отношениях" с одним из высокопоставленных чиновников России. И именно поэтому она до сих пор "не упала до конца".

Такую точку зрения высказал российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии Оbozrevatel.

"Она дура набитая, это сумасшедший человек. Я думаю, что она находится в какой-то матримониальной связи с кем-то из высоких должностных лиц, которые ее крышуют, поэтому ей не дают упасть до конца. При том, что все основания для этого уже не раз были", — сказал адвокат.

Фейгин отметил, что назначение Поклонская на дипломатическую работу в островную африканскую страну Кабо-Верде может показаться ссылкой. Однако даже такую должность колаборантка могла не получить. Правозащитник считает, что для нее эту должность "выторговали".

По его словам, специфика кадровой политики России заключается в том, что на ответственные посты назначают не по принципу профессионализма, а руководствуясь другими мотивами.

"Каких-то любовниц и любовников назначают на самые ответственные должности, такие скандалы бушуют бесконечно. И она в том же ряду. Не было ощущения, что это политическое решение, спасибо за "крымскую весну", — сказал Фейгин.

Также адвокат обратил внимание, что после своего назначения Поклонская получит дипломатический иммунитет. Это важно для нее, поскольку колаборантка осуждена в Украине и находится в розыске. Однако, утвердят ли верительные грамоты — еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что Украина работает над задержанием бывшего "прокурора" незаконно оккупированного украинского Крыма Натальи Поклонской, которую Путин назначил амбассадором в Кабо-Верде.

Напомним

Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018-го прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны .

. Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко. 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности против Натальи Поклонской.

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