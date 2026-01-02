Назначение Буданова главой ОП — это повышение или попытка "связать руки": политолог объяснил

Глава ГУР Кирилл Буданов с президентом Владимиром Зеленским / © Владимир Зеленский

Решение президента Владимира Зеленского назначить начальника ГУР Кирилла Буданова руководителем Офиса президента открывает новый этап во внутренней и внешней политике Украины. Эксперты уже анализируют последствия этого шага.

Политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в своем сообщении в Facebook выделил четыре критических вопроса, ответы на которые определят развитие событий в ближайшие недели.

1. Кто возглавит ГУР?

Сейчас есть два основных варианта развития событий. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или человек Буданова.

«Если Буданов сохранит контроль над ГУР, его новая должность станет явным повышением», — отмечает Денисенко.

2. Насколько Буданов имеет право на кадровые изменения?

Месяц назад, как известно, Михаил Федоров попросил серьезный кадровый карт-бланш, когда ему предлагали эту должность. Тогда Зеленский ему отказал. Сейчас мы ждем ответа на вопрос, кого и как сможет изменить Буданов.

3. Каким будет разделение полномочий с Умеровым?

Это продолжение предыдущего вопроса, особенно с точки зрения того, что на днях Зеленский говорил о возможных изменениях системы ОП в целом. Но при любых обстоятельствах, секретарь СНБО Рустем Умеров играет весомую роль в системе координат Зеленского. При этом Буданов уже имеет свои международные контакты, отдельные от Умерова.

4. Оставит ли Буданов за собой люфт для собственного политического проекта

Денисенко указывает на важный электоральный нюанс: Буданов единственный (после Валерия Залужного — ред.), кто теоретически имеет шансы на победу во втором туре выборов против действующего президента.

«Дело в том, что электораты Зеленского и Буданова довольно сепарированы. И Буданов единственный, кроме Залужного, кто имеет возможность победить Зеленского во втором туре. Для Зеленского крайне важно „связать руки“ такому конкуренту. При этом, повторюсь, эти электораты довольно разные и они не суммируются в случае выборов», — отметил политолог.

Ответы на большинство этих вопросов, за исключением последнего, станут очевидными уже в течение ближайших одной-двух недель, считает Денисенко.

Напомним, 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил руководителю ГУР возглавить офис президента.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить его Офис.