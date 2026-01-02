Назначение Буданова руководителем ОП: у Зеленского сделали заявление

Кирилл Буданов. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В настоящее время проходят все формальные процедуры по назначению действующего главы ГУР Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.

Об этом сообщил в комментарии ТСН советник главы государства Дмитрий Литвин.

«Сейчас продолжаются все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем Офиса президента», — прокомментировал Литвин вопрос о том, занял ли уже главный украинский военный разведчик кресло главы ОП.

Что известно

В пятницу, 2 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Кириллу Буданову стать руководителем ОП. Глава государства подчеркнул, что сегодня стране «требуется больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности».

«Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», — заявил Зеленский.

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП пришли с обысками в квартиру тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака, занимавшего это кресло от 11 февраля 2020-го. Отмечалось, что следственные действия производились в рамках расследования. Сам Ермак подчеркнул, что будет всячески способствовать следственным действиям.

После обысков Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Владимир Зеленский своим указом уволил его.

