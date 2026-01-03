Назначение Буданова в ОП: эксперт объяснил, почему в России паника, а США удовлетворены

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Реклама

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины кардинально меняет расписания на политической арене. Это решение, которое стало частью масштабной перезагрузки власти, анонсированной Владимиром Зеленским, вызвало бурную реакцию за границей.

Об этом для «24 канала» рассказал политолог Георгий Чижов.

Для российского руководства фигура Буданова является одним из мощнейших раздражителей. Эксперт отмечает, что в Москве это кадровое решение восприняли крайне болезненно, ведь новый глава ОП давно имеет статус «личного врага» для российских элит.

Реклама

«Для них это действительно неприятно, потому что Кирилл Буданов для них один из главных врагов. Россия Буданова не любит, боится. Россияне вздрогнули», — подчеркнул Чижов.

Политолог напомнил, что Кремль не раз пытался ликвидировать Буданова, устраивая ракетные атаки на его ведомство и даже организовав отравление его жены. Поэтому появление такого человека во главе президентской канцелярии — это сценарий, заставляющий врага нервничать.

Совершенно иная реакция наблюдается в Соединенных Штатах. По словам эксперта, в американских политических и кругах безопасности Буданов имеет репутацию понятного и надежного партнера.

«Базово американцам приятно, что офис возглавил не чужой для них мужчина», — отметил аналитик.

Реклама

Информация о тесных контактах Буданова со спецслужбами США появлялась еще до перехода в политику. Поэтому для Белого дома это предназначение может стать сигналом об усилении сотрудничества и прозрачности.

В то же время, главной интригой остается то, как кадровый военный и разведчик адаптируется к роли гражданского менеджера. Эксперт подчеркивает: пока непонятно, какую модель управления выберет Буданов.

«Вопросов очень много, потому что мы не до конца понимаем его менеджерский потенциал», — подытожил Чижов.

Относительно дипломатического фронта здесь сильная фигура во главе ОП может стать козырем. Хотя ранее Буданов не принимал прямого участия в дипломатических протокольных мероприятиях, его авторитет может прибавить вес украинской позиции. Ключевым фактором станет способность нового руководителя собрать эффективную команду и организовать процесс принятия скорых решений в условиях войны.

Реклама

Кстати, политолог Олег Саакян предположил, что теперь Буданов фактически возглавит переговорную группу со стороны Украины.