Назначение глав ОВА: Зеленский анонсировал новые лица в пяти регионах

Зеленский избрал кандидатов на должности председателей пяти ОВА / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел собеседования с кандидатами на должности глав пяти областных администраций.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

«Основные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям», — отметил он. Проте імена кандидатів президент не назвав.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время будут назначения глав ОВА Виннитчины, Днепропетровщины, Полтавщины, Тернопольщины и Черновицкой области.

«Благодарю руководителей, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей — по завершению формальных процедур по подготовке назначений. Ключевое — усиление местного самоуправления, устойчивости громад и возможностей регионов защищать жизнь и помогать нуждающимся громадам. Каждая наша область, все наши города и общины должны быть бок о бок в защите всей Украины», — добавил президент.

Напомним, вчера, 3 января, президент Зеленский сообщал, что новые руководители областей должны заработать уже на следующей неделе.