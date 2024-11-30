Назначение Кита Келлога: Климкин рассказал, как он может повлиять на завершение войны

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает выбор Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России хорошим решением. Но на самом деле дальнейшие действия США будут зависеть, прежде всего, от Трампа.

Такое мнение бывший министр выразил в программе LIGAnet "Климкин объясняет".

"Да, это классный кандидат. Я его знаю еще со времен, когда он работал в прошлой администрации с бывшим вице-президентом Майком Пенсом. Это человек, который знает, о чем говорит. Это человек, который занимался нашей темой как эксперт в последние годы... Это важное назначение, но все должны понимать, что, в конце концов, не он будет принимать политические решения", – отметил экс-министр.

Он объяснил, что в американской системе есть много советников – военных, экспертов, политиков. Но, в конце концов, все решения все равно будет принимать Трамп.

"То, что я сейчас слышу… что, во-первых, Трамп хочет двигаться максимально быстро, и он дал всем такую жесткую установку. А во-вторых, он хочет, чтобы все происходило на его условиях", – заметил Павел Климкин.

Напомним, Климкин объяснил геополитическую логику кремлевского диктатора и сказал, почему Путин пугает мир "Орешником".

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