Назначение Умерова министром обороны – четкий сигнал Украины о возвращении Крыма: Politico

Украина серьезно настроена вернуть Крыму, об этом свидетельствуют кадровые перестановки в правительстве.

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что будущее назначение Рустема Умерова на должность главы Министерства обороны свидетельствует о жестком решении Украины вернуть временно оккупированный Крым под свой контроль.

Об этом говорится в материале издания.

"Два четких сигнала союзникам и противникам Украины: Киев серьезно настроен на очистку от коррупции и непоколебим по возвращению Крыма из-под контроля России", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что назначение Рустема Умерова руководителем Минобороны будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской громады в процесс принятия решений в Киеве.

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"Он сильный менеджер со стратегическим видением, который имеет хорошо отлаженные международные связи в США, Европейском Союзе, арабском мире, Турции и странах Центральной Азии", — отметил глава Меджлиса Рефат Чубаров американскому изданию.

Чубаров также добавил, что назначение Умерова — хороший сигнал для интеграции крымских татар в украинские государственные структуры, а также большая ответственность для общества.

Напомним, Рустем Умеров может стать новым министром обороны Украины, что о нем известно – читайте на ТСН.ua.

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