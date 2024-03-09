Назначение Залужного послом в Британию: у Зеленского рассказали, что еще осталось сделать

Соответствующее представление от министра уже поступило.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил о запуске процедуры назначения Валерия Залужного послом в Великобританию.

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Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что соответствующее представление от министра уже поступило.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано Президентом Украины", — сообщил Сибеж.

Кроме того, Сибига отметил, что для назначения необходимо пройти несколько обязательных процедур, которые сейчас проходят.

По его словам, "согласно дипломатической практике, предстоят еще определенные процедуры после согласования кандидата и после этого, формальным финалом этой истории является указ Президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, который состоится после получения агремана британской стороны".

Напомним, ранее сообщалось, что генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптал уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол рассказал, что ждет Залужного на новой должности в Британии.

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