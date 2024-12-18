"Назойливый гонец от Путина": у Зеленского отреагировали на заявление Орбана о перемирии

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о предложении "рождественского перемирия" с Россией, назвав главу правительства соседней страны "назойливым гонцом от Путина".

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны”, – заявил Литвин.

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Напомним, в среду, 18 декабря, в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал провокацией слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что у него нет действенных рычагов влияния на Путина, и заверил, что предложение "рождественского перемирия" ”, по его словам, “лежит на столе”. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что от Венгрии не поступало никаких предложений по прекращению огня на Рождество.

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