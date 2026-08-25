Называл «котиком» и записывал разговоры для НАБУ: Мудрая раскрыла, как ее прослушивали по делу "Форест Гамп"

Ирина Мудрая

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Бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила в суде, что значительная часть материалов по делу «Форест Гамп» была получена благодаря записям человека, которому он доверял. Речь идет об экс-нардепе Максиме Микитасе.

Об этом сообщает BBC с заседания Высшего антикоррупционного суда.

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По словам Мудрой, 232 эпизода, ставших частью подозрения, были записаны через микрофон одного человека.

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«Этот человек был мне близок, я ему доверяла. Он говорил. Я слушала. Он меня записывал», — сказала Мудрая, имея в виду Микитася.

Она также возразила, что когда-либо получала от него 4 млн долларов, и заявила, что не понимает, почему слова Микитася следствие якобы воспринимает на веру.

Мудрая также отметила, что в частных разговорах люди могут говорить эмоционально и неосторожно, но не всегда это означает намерение совершения противоправных действий.

"Я готова дать объяснения по каждому такому разговору", - подытожила она, подчеркнув, что прокуроры обвиняют ее в части фраз, которые на самом деле ей не принадлежат.

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В материалах дела звучали личные разговоры

Во время судебного заседания прокурор Виталий Гречишкин зачитывал многочисленные диалоги между фигурантами дела, в том числе вероятные разговоры между Микитасем и Мудрой.

Из них выходит, что между ними могли быть близкие отношения. В частности, в одном из диалогов Микитась обращался к Мудрой на “котик”.

Адвокаты выступили против акцентирования на деталях личной жизни. Судья Игорь Строгий также попросил прокурора воздерживаться от подобных подробностей.

"Прокурор обещал не обращать внимание на то, что касается личной жизни, но не сдержал этого. Думаю, что акцентировать на обращении друг к другу лишнее", – сказал судье один из адвокатов Мудрой Артем Крикун-Труш.

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Что известно о деле «Форест Гамп»

НАБУ и САП около полугода собирали доказательства в рамках дела «Форест Гамп». По результатам расследования подозрения объявили 11 человек, среди которых бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Следствие инкриминирует ей сразу три статьи. САП просила суд заключить Мудрую под стражу с альтернативой залога в 150 млн грн, тогда как защита настаивала, что нужды в мере пресечения вообще нет.

В итоге ВАКС 25 августа постановил отправить Мудрую в СИЗО, но существенно снизил размер залога — до 20 млн грн. Сама она заявила, что не имеет возможности самостоятельно внести такую сумму и планирует обращаться за помощью к друзьям и знакомым.

Отдельно Мудра возразила, что получала от бывшего народного депутата Максима Микитася 4 млн долларов. По ее словам, в дела нет доказательств фактической передачи этих денег, а есть только утверждение других фигурантов.

Максим Микитась также проходит по делу «Форест Гамп» и еще 21 августа был отправлен в СИЗО.

Во время рассмотрения меры пресечения за Мудру также предлагал поручиться главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Он заявил, что знает его несколько лет и готов выполнять все определенные судом обязанности поручителя.

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