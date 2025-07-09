Называли ВСУ «тунеядцами», а РФ «братской»: Ехануров об отношении украинцев к армии 15 лет назад

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Бывший премьер-министр Украины (2005–2006), министр обороны Украины (2007–2009) Юрий Ехануров рассказал, почему за время его пребывания в должности не удалось усилить армию.

Об этом он сказал в интервью Ukrainer.

В частности, экс-глава Минобороны упомянул, как распродавали технику и вооружение.

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«Парламент составлял бюджет и у них, как всегда, не сходилось военным давать деньги. Поэтому они писали около 2 млрд продать технику и вооружение. И это было написано в законе Украины о бюджете», — говорит Ехануров.

Он заявил, что во время своего пребывания в должности министра обороны пытался сохранить хотя бы ПВО.

«Мы сохраняли противовоздушную оборону. То есть Генштаб давал предложения, что нам для обороны страны очень нужно и мы должны, как говорится, оградить это», — отметил бывший министр.

Ехануров утверждает, что в те годы, когда он стал министром, весь Донбасс уже был «чист». Там почти не было воинских частей.

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«И так случилось, что потом (россияне. — ред.) входили туда свободно», — объяснил он.

Также экс-министр пожаловался, что тогда украинцы не понимали, как важна функция в армии и называли их «тунеядцами», а Россию считали «братской страной».

«А потом в Крыму, когда началась грузинская эпопея (российско-грузинская война 2008 года. — ред.), мы вынуждены были резко увеличить количество Вооруженных сил Крыма. И мы продемонстрировали, что можно за три-четыре дня перебросить туда вдвое больше, чем там находилось… Потому что, когда они вышли из Грузии, разведка доложила, что у нас опасность над Крымом. Я подписал приказы о создании в Керчи и Феодосии полков, но они потом не были реализованы, потому что ресурса уже не было», — подытожил Ехануров.

Ранее Юрий Ехануров рассказал, когда Путин начал готовиться к нападению на Украину.

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