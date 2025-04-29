НБУ признал деловую репутацию Порошенко небезупречной и заявил о политическом давлении

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Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 29 апреля.

«Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО «МИБ» Порошенко Петра Алексеевича признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.22. признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанным с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу», — говорится в сообщении НБУ.

В Национальном банке отметили, что заседание Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры проводилось 28 апреля дистанционно в Zoom. К заседанию присоединили представителей Порошенко – адвоката Игоря Голованя и представителя МИБ – заместитель начальника юридического управления Александра Грищенко, которым дали «все возможности предоставить свои объяснения (быть заслушанными) в рамках открытого административного производства».

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При этом в здание НБУ прибыли народные депутаты из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и «требовали обеспечить им возможность присутствовать на заседании Комитета», заявляют в Нацбанке.

«Национальный банк расценивает действия народных депутатов и сопровождавших их лиц, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире «5 канала» и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу Комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствии деятельности со стороны указанных народных депутатов и сопровождавших их лиц», — заявили в Нацбанке.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против пяти украинских бизнесменов и политиков, включая пятого президента Петра Порошенко.