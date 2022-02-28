НБУ призвал ряд государств остановить поставку иностранной наличности в банки РФ и Беларуси

В Нацбанке надеются, что ради мира в Украине коллеги и партнеры перестанут поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров.

НБУ обратился к послам группы G7 и руководителям центробанков этих стран, европейским банкам, которые поставляют наличную валюту, и представителям Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины в понедельник, 28 февраля.

"Национальный банк Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить надежное и стабильное функционирование финансовой системы нашей страны и противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Мы также благодарны коллегам и друзьям со всего мира за уже оказанную помощь! Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.