НБУ жестко раскритиковал инициативу Гетманцева по удвоению налога на прибыль банков

Об этом банк сообщил в ответе на запрос "Телеграфа".

По позиции НБУ, экстранал 2023 года был разовым исключением. В прошлом году Центробанк уже выступал против пролонгации повышенного налогообложения из-за возвращения рынка к нормальности. В настоящее время, во время войны, дальнейшее увеличение налогового давления: ослабит ликвидность сектора, потому что потребует значительных оттоков средств на уплату налога; создает риск невыполнения планов капитализации по итогам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС — возможны случаи докапитализации госбанков за счет налогоплательщиков; стимулирует налоговый арбитраж и демотивирует прозрачную деятельность бизнеса.

НБУ напоминает, что банковская система уже дважды уплачивала налог фактически по ставке 50%: 77 млрд грн за 2023 год и 96 млрд грн за 2024 год, обеспечивая около трети всех налоговых поступлений при взносе около 2% в ВВП. Ожидаемый фискальный эффект от нового повышения, по оценке регулятора, будет существенно ниже заявленного — около 20 млрд грн за два года — и в значительной степени ляжет на государственные банки (и так платят дивиденды государству).

Отдельно НБУ предупредил: банки как крупнейшие инвесторы в ОВГЗ способны привлечь для правительства гораздо больше ресурсов на внутреннем рынке, чем даст дополнительный налог; повышение ставки срывает этот план финансирования восстановления экономики.

Регулятор также отметил, что никаких консультаций с Нацбанком до принятия решения комитетом не проводилось.

Напомним, на днях Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.