Не 17, а может гораздо больше: что происходит в парламенте и почему депутаты хотят сложить мандаты

В парламенте наблюдаются признаки политического кризиса. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия открыто заявил, что только из монобольшинства 17 народных депутатов хотят добровольно сложить мандаты. При этом желающие есть и в других фракциях.

Если все желающие откажутся от мандатов, то это может серьезно ударить по результативности работы Верховной Рады, которая и так в последнее время не демонстрирует особого конструктива. Недавняя эпопея вокруг рассмотрения скандального и антиконституционного законопроекта о мобилизации / демобилизации – яркое тому подтверждение.

Так что же на самом деле происходит в стенах парламента и почему народные избранники не могут работать без конфликтов?

ТСН.ua поговорил сразу с несколькими представителями “Слуги народа” и их коллегами из других депутатских групп, чтобы понять, что происходит в стенах на Грушевского 5. Собеседники издания пожелали говорить на условиях анонимности, чтобы не ухудшать и без того сложные отношения в парламенте.

Если коротко описать эти настроения, то лучше всего их иллюстрирует слово "деморализация". Об этом, в частности, свидетельствует и то, что даже сам Давид Арахамия вынужден публично говорить о проблемах с мотивацией коллег.

Наши источники утверждают, что первый звоночек, а именно серьезное парламентское обострение в монобольшинстве, произошел еще осенью прошлого года.

“Глобально в парламенте начались проблемы еще до полномасштабного вторжения. Если вспомните события января-февраля 2022 года, то уже тогда большинство было только на бумаге.

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После вторжения, правда, ситуация изменилась – и в "Слуге народа", и в других, даже оппозиционных фракциях, пришли к консенсусу, что все адекватные законопроекты будем голосовать без излишней политики. Так мы проработали примерно год, дальше ситуация постепенно обострялась: враг отошел от Киева на несколько сотен километров, политика вернулась, как и, мягко говоря, неоднозначные законопроекты.

А вот весной 2023 года у нас произошел настоящий парламентский взрыв – накапливавшийся месяцами пар начал выходить. И сейчас мы сталкиваемся с последствиями”, – объясняет один из нардепов.

Основных причин, деморализующих значительное количество "слуг", несколько.

“Я хорошо отношусь к Арахамии, но объективно – он мало общается с депутатами. Во фракции сейчас "разброд и шатания", каждый занимается тем, чем хочет. Информации о заседаниях, законопроектах почти нет, какая-то конкретика поступает буквально перед заседаниями. И то, говорят обычно только – нажимай зеленую за то и за то. Многим депутатам также не понравилась фраза президента, что у него в команде сейчас всего 5-6 менеджеров. Все понимают, что такая риторика не дает им перспектив, и никакого политического будущего у нынешнего скада ВРУ нет”, – говорит один из народных депутатов.

Дополнительными демотиваторами для части "слуг народа" является также полная потеря парламентом независимости, всесторонний контроль над заграничными командировками, низкий уровень поддержки, а иногда и откровенный хейт со стороны украинского народа.

По состоянию на сегодняшний день "Слуга народа" самостоятельно может дать около 170-180 голосов при необходимых 226. Львиную долю при голосованиях дают две депутатские группы из членов экс-ОПЗЖ, а также фракция "Голос".

Даже группы "Доверие" и "За будущее" уже не особенно заинтересованы в результативных голосованиях монобольшинства. Во-первых, они сами на грани распада из-за внутренних разногласий. А во-вторых, их представители также чувствуют отсутствие каких-либо перспектив в сотрудничестве с партией власти.

Другой нардеп от "Слуги народа" также подтверждает депрессивные настроения в своей фракции.

“Я даже не уверен, что речь идет о 17 людях, думаю, больше, где-то 24-25. И в других фракциях и группах суммарно где-то столько же. Никого из депутатов не хотят слышать, правки не учитываются, а за некоторые законопроекты голосовать прямо откровенно заставляют. Всех считают ни за что, и это откровенно достало людей”, – рассказывает ТСН.ua ситуацию во фракции один из “слуг народа”.

Проблема демотивации нардепов усугубляется и отдельными, особо скандальными законопроектами. Из недавних – законопроект о мобилизации / демобилизации. Его рассмотрение даже на уровне профильного комитета закончилось скандалом. О чем можно говорить, если с момента подачи первого варианта №10378 прошел уже в месяц, а ни в правительстве, ни тем более в парламенте, нет единого понимания, что они будут голосовать 6 февраля. И будут ли вообще.

На этом фоне парламент, как законодательный орган, переживает один из самых сложных этапов своей работы за все годы независимости. Ведь по словам самого же Арахамии, монобольшинство будет делать все, чтобы ни один депутат даже по собственному желанию не смог покинуть стены Верховной Рады.

Напомним, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нашему государству грозит парламентский кризис из-за депутатов, пытающихся прекратить работать. В партии "Слуга народа" уже 17 заявлений на сложение мандата.