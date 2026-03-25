Не Балтия, а Одесса: политолог о истинных намерениях Путина

Действительно ли Путин пойдет войной на Эстонию и к чему здесь Украина: ответ политолога / © ТСН.ua

Несмотря на слухи, что Путин всерьез решил напасть на страны Балтии, в частности Эстонию, вероятность такого сценария развития событий низка.

Такое мнение в новом подкасте на канале YouTube Николая Княжицкого высказал политолог Вадим Денисенко, передает «Эспрессо».

По словам эксперта, Путин живет в двух прямо противоположных логиках: развале ЕС и установлении российского контроля на всем постсоветском пространстве с одной стороны, а с другой — возвращении на рынок ЕС и снятии санкций.

Поможет ли Китай России в нападении на Европу

«Многие говорят, что союзником России в этой всей авантюре может быть Китай, потому что Китай захочет напасть на Тайвань, а Россия, соответственно, на Балтийские страны. На мой взгляд, это чушь, потому что Китаю точно не нужна война в Европе», — считает эксперт.

Денисенко объясняет это ежегодными доходами Китая с европейского рынка, которые составляют около 300 миллиардов долларов.

Решения Путина эмоциональны, а не логичны

В то же время политолог отмечает, что решения Путина субъективны. Он принимает их на эмоциях, а не руководствуясь логикой.

По его наблюдениям, российский диктатор в последнее время невероятно тяжело принимает какие-либо решения. К тому же исследования и опросы фиксируют ухудшение жизни среднестатистического россиянина и среднестатистического бизнеса в РФ. Также есть большая турбулентность вокруг закрытия интернета и Телеграмм.

«Путин не хочет принимать рискованные решения сейчас. Поэтому вероятность нападения на страны Балтии на сегодняшний момент достаточно низкая», — убежден Денисенко.

Будет ли ЕС воевать за страны Балтии

Эксперт ответил: «Ни у кого нет ответа на вопрос, будут ли немецкие и французские военные защищать страны Балтии. Я думаю, что сейчас ситуация 50/50, и ответа на это нет ни у кого».

Будет ли война в Европе, зависит от Украины

Денисенко считает, что безусловно Путин мечтает захватить страны Балтии и Восточной Европы. Но для этого россиянам нужно оккупировать Украину.

«Без этого я не верю, что они будут готовы к каким-либо действиям. Особенно если еще и европейцы будут готовы защищаться. Мы все мыслим категориями Донбасса, а для Путина вопрос получения территорий Донбасса решен: он воспринимает это как прошедшее время, а не будущее. Сейчас их стратегическая цель — Одесса и выход к Черному морю. Тогда Россия будет контролировать огромную часть моря — от Грузии до Румынии. И это изменяет баланс сил в Черном море. Он мыслит категориями Екатерины II. Если ему не удастся здесь, а я уверен, что не удастся, то он будет буксовать. Без мобилизации у них не будет сил, чтобы двигаться дальше», — подытожил эксперт.

Почему все говорят, что Путин нападет на Эстонию

Напомним, журналист Виталий Портников предупредил, что Путин готовит ловушку для НАТО в Эстонии по сценарию Крыма и Донбасса.

Ранее эксперт Сергей Кузан отмечал, что северо-восточные районы Эстонии могут стать целью российской агрессии. В частности, город Нарва, преимущественно русскоязычный.

По информации Bild, РФ развертывает масштабную информационно-психологическую операцию против Эстонии, популяризируя идею создания так называемой «Народной республики Нарва»

Эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать подобный сценарий — «защиту русскоязычных» в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности, в городе Нарва.

Напротив Нарвы через реку расположен русский город Ивангород. В 2023 году возле российско-эстонского пограничного перехода россияне установили плакат с надписью «Границы России нигде не заканчиваются». На нем традиционно изображен диктатор Владимир Путин.