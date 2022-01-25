"Не бойтесь Интернета и верьте в Украину": Зеленский в очередной раз обратился к украинцам

"Не бойтесь Интернета и верьте в Украину": Зеленский в очередной раз обратился к украинцам

Президент рассказал украинцев, то, что им "действительно нужно и полезно знать".

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 января, в очередной раз обратился к украинцам в видеообращении.

Глава государства призвал соотечественников не верить фейкам, а верить Украине.

"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые — просто слухи. Некоторые — откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", — отметил Зеленский.

Он заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".

"Не бойтесь Интернета. Пусть Интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логическим и положительным мышлением", — сказал Зеленский.

ООС

Президент заверил, что за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины — "достаточно спокойная". По его словам, действительно на фронте есть обстрелы, нарушение режима прекращения огня, а российские войска продолжают находиться у наших границ.

"Но самое главное — у нас ноль раненых. И ноль убитых", — сказал президент.

Напомним, что в отчете штаба ООС за сегодня, 25 января, отмечается, что боевики ранили двух украинских военных.

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