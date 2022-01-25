"Не бойтесь Интернета и верьте в Украину": Зеленский в очередной раз обратился к украинцам

Президент рассказал украинцев, то, что им "действительно нужно и полезно знать".
Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 января, в очередной раз обратился к украинцам в видеообращении.
Глава государства призвал соотечественников не верить фейкам, а верить Украине.
"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые — просто слухи. Некоторые — откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", — отметил Зеленский.
Он заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".
"Не бойтесь Интернета. Пусть Интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логическим и положительным мышлением", — сказал Зеленский.
ООС
Президент заверил, что за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины — "достаточно спокойная". По его словам, действительно на фронте есть обстрелы, нарушение режима прекращения огня, а российские войска продолжают находиться у наших границ.
"Но самое главное — у нас ноль раненых. И ноль убитых", — сказал президент.
Напомним, что в отчете штаба ООС за сегодня, 25 января, отмечается, что боевики ранили двух украинских военных.
Нормандский формат
Завтра, 26 января, состоится встреча советников Нормандского формата. По словам президента, власти работают, чтобы как можно скорее состоялась встреча глав государств "нормандской четверки". Зеленский убежден, что эта встреча ускорит установление мира в Украине.
"Розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат", — сказал он.
"Эвакуация" дипломатов
Владимир Зеленский считает, что выезд некоторых дипломатов и сотрудников посольств из Украины не означает неизбежную эскалацию. Глава государства называет это "тонкостями сложной дипломатической игры".
Отопительный сезон
Президент в очередной раз заверил, что этот отопительный сезон "пройдет нормально". Он подчеркнул, что стране хватает и газа, и угля. А власти "хватит сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации". Хотя Зеленский признал, что "попыток повлечь за собой кризис, хватает".
COVID-19
По словам Зеленского, в Украине "огромное количество" вакцин против коронавируса. Количество свободных кроватей в COVID-больницах – более 70%.
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