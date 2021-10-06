"Не будем покрывать безумие": Венедиктова обещает эффективное расследование дела нападения на журналистов

"Не будем покрывать безумие": Венедиктова обещает эффективное расследование дела нападения на журналистов

По словам генпрокурора, препятствование журналистам не вычистишь с флешек — ответственность неизбежна.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием инцидента.

"В этом вопросе нет мест для размышлений — справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе Генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиа организациями — это реальные намерения, а не просто формальность", — написала она на странице в Facebook.

По словам генпрокурора, препятствование журналистам не вычистишь с флешек — ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложении полномочий.

Венедиктова отметила, что прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении.

"Мы движемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране", — резюмировала она.

Напомним:

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись , на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали. Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия.

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