"Не будем терпеть это дерьмо": Фицо заявил, что Мерц на него кричал из-за Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в давлении из-за помощи Украине и блокирования антироссийских санкций. Фицо заявил об эмоциональном телефонном разговоре с Мерцом, во время которого тот якобы угрожал прекратить финансирование Словакии.

Об этом сообщило словацкое издание Denník N.

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Фицо заявил, что Мерц якобы угрожал Братиславе прекращением финансирования во время одного из телефонных разговоров. По словам словацкого премьера, разговор состоялся на фоне спора по поводу санкций против России.

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Фицо расскритиковал позицию Берлина, назвав ее шантажом, и подчеркнул, что Словакия будет самостоятельно определять свою политику и принимать решения по вопросам, которые считает принципиальными.

«То, что делает федеральный канцлер, — это типичный шантаж, и я его отвергаю», — заявил глава словацкого правительства.

Он подчеркнул, что у Словакии, как и Германии, есть право вето в Евросоюзе, поэтому Берлин не может диктовать Братиславе, как голосовать по вопросам европейской политики.

«Великие немцы что-то говорят, так что давайте будем гоняться за этим? Нет, не будем», — добавил Фицо.

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Фицо против помощи для Украины

Отдельно он заявил, что Словакия не намерена выделять средства на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

«Что это за чушь? Что они от меня хотят? Мне что, должно быть страшно, что канцлер Германии что-то говорит? Мы не будем терпеть это дерьмо от канцлера Германии«, — заявил словацкий премьер.

Ссора Фицо с Мерцом из-за санкций против РФ

Во время выступления Фицо также упомянул о предыдущем конфликте с Мерцом. По словам политика, он возник после того, как Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России.

Фицо утверждает, что после этого Мерц позвонил и эмоционально отреагировал на решение словацкой стороны. В частности, немецкий канцлер якобы потребовал объяснить, почему Братислава блокирует санкционные ограничения, ссылаясь на интересы Словакии.

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«Я помню первый разговор с ним, когда он мне позвонил и кричал в трубку, что я делаю, когда я блокировал санкции против Российской Федерации в то время, потому что это касалось словацких интересов там. И что он остановит все наши деньги, и я не знаю, что еще», — рассказал Фицо.

В то же время словацкий премьер не привел дополнительных деталей по поводу телефонного разговора. По его словам, тогда речь шла прежде всего о национальных интересах Словакии и ее позиции по поводу санкций против Москвы.

Напомним, в октябре Словакия и Венгрия отказались финансировать дополнительную помощь Украине в 70 млрд евро на 2027 год. Фицо заявлял об отсутствии консенсуса по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, сложности с достижением договоренностей до конца года и опасности связывать бюджетные переговоры с деньгами для Киева.

А накануне Фицо назвал шантажом требование Мерца об обязательном участии всех стран ЕС в поддержке Украины. Премьер Словакии заявил, что не уступит. Спор возник после письма канцлера Германии в Евросовет, в котором тот отметил, что текущая нагрузка помощи Киеву распределена неравномерно, и выдвинул справедливый вклад всех государств условием для дальнейшего обсуждения других финансовых вопросов ЕС.

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