"Не будет никаких" повышенных тонов ": Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского

"Не будет никаких" повышенных тонов ": Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки визита Зеленского

По словам министра, важно, что президент поедет в США в сильной позиции, сразу после саммита Крымской платформы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита главы государства Владимира Зеленского в США.

"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа", — написал он на странице в Facebook в среду, 4 августа.

Министр отметил, что запланированы встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

По словам Кулебы, по состоянию на сейчас президент Украины Владимир Зеленский является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению Байдена.

"У президентов есть ряд больших тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", — подчеркнул Кулеба.

Также, по его словам, важно, что президент после самого масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы.

Напомним

Первый учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Уже известно, что в украинскую столицу приедут представители 30 государств и международных организаций из разных уголков мира. Однако лидеров США, Германии и Франции (участников нормандского формата) не будет.

Уже известно, что в украинскую столицу приедут представители 30 государств и международных организаций из разных уголков мира. Однако лидеров США, Германии и Франции (участников нормандского формата) не будет. Президент Байден ожидает президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Новости Украины: визит в США - Зеленский ответил на приглашение Байдена

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