- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
"Не будет плева в лицо нашим офицерам": Трамп жестко высказался о протестах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные структуры не будут привлекаться к подавлению протестов без обращения местных властей.
Президент США Дональд Трамп объявил новый подход к реагированию на протесты и беспорядки в городах . По его словам, федеральные силы не будут вмешиваться в такие ситуации, если местные власти самостоятельно не попросят о помощи.
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что дал соответствующие указания министерке внутренней безопасности Кристи Ноем — не применять федеральные ресурсы для подавления протестов в городах, возглавляемых демократами без официального запроса от местного руководства.
В то же время президент подчеркнул, что федеральные объекты будут находиться под усиленной охраной. По его словам, защита государственной собственности будет оставаться приоритетом для федеральных служб.
Трамп заявил, что поручил Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Пограничной службе жестко реагировать на угрозы федеральной инфраструктуре. Он подчеркнул, что нападения на офицеров или повреждение правительственного имущества будут иметь правовые последствия.
Президент также обратился к местным властям, подчеркнув, что именно муниципалитеты и штаты должны в первую очередь отвечать за порядок на своей территории. По его словам, если региональные власти не справятся с беспорядками, федеральная помощь может быть оказана сразу после официального обращения.
Трамп добавил, что он был избран с мандатом на усиление безопасности границ, национальной безопасности и поддержку «закона и порядка», и именно такую политику он планирует продолжать.
Ранее сообщалось, что убийство протестующего в Миннесоте может повлечь за собой новый шатдаун в США .
Мы ранее информировали, что спустя три недели после скандального убийства женщины в Миннеаполисе сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в том же городе снова застрелили человека .