"Не будет плева в лицо нашим офицерам": Трамп жестко высказался о протестах в США

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил новый подход к реагированию на протесты и беспорядки в городах . По его словам, федеральные силы не будут вмешиваться в такие ситуации, если местные власти самостоятельно не попросят о помощи.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что дал соответствующие указания министерке внутренней безопасности Кристи Ноем — не применять федеральные ресурсы для подавления протестов в городах, возглавляемых демократами без официального запроса от местного руководства.

В то же время президент подчеркнул, что федеральные объекты будут находиться под усиленной охраной. По его словам, защита государственной собственности будет оставаться приоритетом для федеральных служб.

Трамп заявил, что поручил Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Пограничной службе жестко реагировать на угрозы федеральной инфраструктуре. Он подчеркнул, что нападения на офицеров или повреждение правительственного имущества будут иметь правовые последствия.

Президент также обратился к местным властям, подчеркнув, что именно муниципалитеты и штаты должны в первую очередь отвечать за порядок на своей территории. По его словам, если региональные власти не справятся с беспорядками, федеральная помощь может быть оказана сразу после официального обращения.

Трамп добавил, что он был избран с мандатом на усиление безопасности границ, национальной безопасности и поддержку «закона и порядка», и именно такую политику он планирует продолжать.

