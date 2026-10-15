"Не буду президентом 40 лет": Зеленский сделал заявление на фоне требований Трампа об отставке

«Для меня это не имеет значения»: Зеленский прокомментировал призыв Трампа подать в отставку / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал прозвучавший в минувшие выходные призыв Трампа к своей отставке.

Об этом глава государства сказал в интервью Financial Times.

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Зеленский заявил, что это «риторика», которая не понравится американцам и лишь укрепит позиции Путина.

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«Я думаю, что это ошибка говорить об этом, потому что это не поддержка меня. И для чего? Я не знаю. И американцам подобная риторика не понравится, я так думаю. Так что это не помогает и президенту (Трампу — ред) тоже», — считает глава государства.

Зеленский заверил, что «не держится за кресло» и «не будет президентом 40 лет».

«Для меня это не имеет значения. Важно… то, что Путин не испытывает давления. Когда он не испытывает давления, он нападает, потому что знаете… это доставляет ему огромное удовольствие», — сказал украинский президент.

По мнению Зеленского, раскол между Европой и США или Украиной и США помогает Путину сплотить свой народ.

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«Это дает ему чувство успеха. Это помогает ему чувствовать, что он не проигрывает, что побеждает», — заявил Зеленский.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что «пришло время для Украины выбрать нового президента». Илон Маск публично поддержал Трампа в его критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его предали, и раскритиковал Трампа.

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