Не будут воевать в Украине, но обеспечат оборону союзников: в Польшу прибыла третья за день группа американских десантников

Не будут воевать в Украине, но обеспечат оборону союзников: в Польшу прибыла третья за день группа американских десантников

Ранее в Польшу уже прибыли два борта с американскими десантниками.

Третий за сутки американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США 9 февраля прибыл в Польшу.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию западных авиационных ресурсов.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг, что в штате Северная Каролина, приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в эти же сутки в Польшу уже прибыли два борта с американскими десантниками.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка также приземлились четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

По имеющейся информации, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 1050 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 11 американских военно-транспортных самолетов.

По сообщению командования армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в 6 февраля. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

Ранее на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой из-за российской агрессии перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что эти войска не будут воевать в Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО.

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые уже там находятся. Еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - резюмировал Кирби.

Как сообщалось, на фоне скопления войск государства-агрессора у украинских границ западные политики продолжают искать выход из кризиса. Да, в Берлине состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника: там собрались лидеры Франции, Германии и Польши. Они полагают, что в противостоянии с Россией Европа должна говорить одним голосом.

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