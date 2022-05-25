"Не было привычки принимать во внимание Украину: Зеленский раскритиковал западных политиков, призывающих "учесть интересы РФ"

Президент Зеленский рассказал, что, несмотря на преступления россиян в Украине, на Западе начинают звучать тезисы об интересах РФ.
Президент Владимир Зеленский считает, что многие мощные страны мира не привыкли "принимать во внимание Украину".
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 25 мая.
"Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка принимать во внимание Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований. Для них это удобно. И действительно привычно. Часто очень выгодно. Называть тех или других политиков России "героями Достоевского", будто это что-то им прощает. Рассказывать о якобы исторической сфере влияния России. И о якобы балансе в отношениях в Европе, который без России якобы невозможен", — отметил Зеленский.
Президент отметил, что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит учесть его интересы. В частности, в этом году в Давосе этот тезис снова прозвучал.
"Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала это все в Европе", – подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что мир оказался не готов к украинской смелости.
Читайте также:
- Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией
- "Смерти украинцев – это не философские вопросы": Зеленский усомнился в единстве Запада
- Такой термин не предусматривали ведущие разведки мира : Зеленский – о трех месяцах войны с Россией