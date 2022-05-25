"Не было привычки принимать во внимание Украину: Зеленский раскритиковал западных политиков, призывающих "учесть интересы РФ"

Президент Зеленский рассказал, что, несмотря на преступления россиян в Украине, на Западе начинают звучать тезисы об интересах РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что многие мощные страны мира не привыкли "принимать во внимание Украину".

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 25 мая.

"Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка принимать во внимание Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований. Для них это удобно. И действительно привычно. Часто очень выгодно. Называть тех или других политиков России "героями Достоевского", будто это что-то им прощает. Рассказывать о якобы исторической сфере влияния России. И о якобы балансе в отношениях в Европе, который без России якобы невозможен", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит учесть его интересы. В частности, в этом году в Давосе этот тезис снова прозвучал.

"Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала это все в Европе", – подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мир оказался не готов к украинской смелости.

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