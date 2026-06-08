«Не через Польшу»: Зеленский изменил маршрут в страны Европы

Владимир Зеленский / © Getty Images

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7 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. В этот раз глава государства впервые использовал новый маршрут для перелета в Европу.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware, передает 24 канал .

Согласно информации ресурса, утром 7 июня самолет украинского президента вылетел из польского города Жешув в Кишинев, а затем борт продолжил путь в Лондон.

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Ранее аэропорт Жешув-Ясенка оставался главным логистическим узлом для международных поездок президента Украины и официальных делегаций. Именно через этот польский аэропорт чаще всего осуществлялись зарубежные визиты украинских чиновников.

Официальных объяснений по изменению маршрута пока нет.

В то же время, такое изменение произошло на фоне очередного обострения в отношениях между Украиной и Польшей. Причиной дискуссий стало переименование одного из подразделений сил специальных операций в честь героев УПА.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне назвал главными темами встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии .

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Мы ранее информировали, что решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей звания «Героев УПА» вызвало волну возмущения в Польше и спровоцировало переговоры на высоком уровне .

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